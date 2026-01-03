第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）の復路（３日）で、王者の青学大がリードを広げている。２日の往路は山上りの５区に起用された主将・黒田朝日（４年）が１時間７分１６秒という驚愕の区間新記録をマークし、大逆転劇で頂点に立った。この日は６区に１年生の石川浩輝（１年）を起用。原晋監督が「山下りに自信を持っている」と送り出したルーキーは、序盤から安定した走りを披露。スタート前の段階は２位の