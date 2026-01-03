◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2日往路、3日復路)箱根駅伝の復路が3日に行われ、駒澤大学の伊藤蒼唯選手が6区で56分台を達成。区間記録にはあと3秒届きませんでしたが、順位を1つ上げました。前回大会、青山学院大学の野村昭夢選手(当時4年)が初の56分台となる56分47秒を記録。伊藤選手は1年生と3年生で2度の6区を経験し、1年次には58分22秒で区間賞、3年次は57分38秒で野村選手に次ぐ区間2位に輝きました。迎えた102回大会