タレントの劇団ひとりが２日、ＮＨＫ「クイズ本当にあったことです！」で、劇団ひとりを名乗る前に１週間だけ名乗ったやんちゃな芸名を明かした。劇団ひとりは自身のクイズとして「劇団ひとりを名乗る前に、１週間だけ別の芸名だった。それはなに？」と出演者に投げかけた。ヒントを求められ「その名前だと未来が見えないから変えなさいと言われた」「底抜けに明るい名前」「明るいやつが食べそうなもの。これを食べるやつ