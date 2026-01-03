【Amazon初売り】 開催期間：1月3日9時～1月7日23時59分 Wacom Cintiq Pro 27 【拡大画像へ】 Amazonにて開催されている「Amazon初売り」の対象商品にWacomのペンタブレットが追加された。 セールの対象となっているのは、プロフェッショナルの声を反映し、直観的な操作を実現した「Wacom Cintiq Pro 27」や、「Wacom Cintiq Pro 22」など。また、「Wacom Cintiq Pro 17」とそ