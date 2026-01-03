JR西日本によりますと、きょう（3日）午前4時45分ごろ、津山線の津山口駅～佐良山駅間で木が倒れ掛かっているのが発見されたということです。 【画像をみる】日本海側を中心に大雪「Uターンラッシュ」など交通障害に注意を雪雨シミュレーション この影響で以下の列車は運転を取り止めたということです。 ≪岡山⇒津山方面≫岡山駅8時53分発普通津山行き（津山駅10時22分着） 【影響線区】津山線：岡