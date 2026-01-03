JR四国によりますと、きのう（2日）午後3時45分ごろ、伊予大平駅～伊予中山駅間を走行中の特急列車「宇和海19号」で室内灯のカバーが落下したと乗客から連絡があったということです。乗客にけがはありませんでした。 落下したのは3号車の室内灯のカバーで、大きさは横1メートル、縦20センチ、重さは約580グラムでした、樹脂製のものです。 落下した原因はシリコンが経年劣化などにより、縁が切れ、振動