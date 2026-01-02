「ディオール（DIOR）」が、キャンペーンヴィジュアルなどを手掛けてきたアーティスト ブリジット・ニーデルマイル（Brigitte Niedermair）との10年以上にわたる創作の軌跡をまとめた書籍「NIEDERMAIR, DIOR. DRAWING/PHOTOGRAPHY」（150ドル、約2万3000円）を、リッゾーリ（Rizzoli）社から2026年2月17日に刊行する。【画像をもっと見る】334ページで構成された同書は、スタジオに保管されていたアーカイヴ作品を収録。序文は