◇第105回全国高校ラグビー大会準々決勝（2026年1月3日花園）第105回全国高校ラグビー大会は、きょう3日に準々決勝4試合が行われる。第1試合では東福岡（福岡第1）と東海大相模（神奈川第2）が対戦。東海大相模は初の4強入りが懸かる。第2試合は京都成章と御所実（奈良）の隣県対決。両校の直近の対戦は第94回大会の準決勝で、その試合は御所実が40―14で勝利した。第3試合は、春のサニックスワールドユースを制した大