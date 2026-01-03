◆プロレスリング・ノア「ＮＥＷＹＥＡＲＲＥＢＯＯＴ２０２６」（２日、新宿ＦＡＣＥ）観衆４６８プロレスリング・ノアは２日、新宿ＦＡＣＥで「ＮＥＷＹＥＡＲＲＥＢＯＯＴ２０２６」を開催した。第３試合の８人タッグマッチでＫＥＮＴＡ、佐々木憂流迦、遠藤哲哉、ＨＡＹＡＴＡの新ユニット「チーム名『ＷＨＩＴＥＲＡＶＥＮＳＱＷＡＤ（白いカラス）』」がジャック・モリス、モハメドヨネ、Ｅｉｔａ、Ｈ