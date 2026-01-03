◇園田競馬５日目（１月３日）《下原理》２勝。アコーダンス（５Ｒ）に力が入る。「いいレースが続いているので」（◎）。パトロールラン（４Ｒ）は「前付けできれば」（○）。ミュトスオード（８Ｒ）も「惜しいレースが続いているので何とかしたい」（○）。《土方颯太》２勝。お薦めはバフェ（９Ｒ）で「大外枠に入っただけにスタートさえ決まれば」（◎）。チェリーブライアン（２Ｒ）も「距離短縮で」（◎）。ブロ