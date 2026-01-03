第102回箱根駅伝第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）の復路は3日、箱根・芦ノ湖〜東京・大手町の5区間109.6キロで行われている。日本テレビの中継に映った可愛らしい風貌の1台がネット上で話題になっている。白と黒の車体に、丸いライトが目のように見える。走る選手の後ろに映り、話題になっていたのはトヨタ自動車の「e-Palette」だった。今大会では医務車、緊急対応車として採用されたバッテリーEVで、自動運