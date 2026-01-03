◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）関東学生連合は、７区で東大の秋吉拓真（４年）が出走した。毎年、東大の夏合宿を行っている北海道清里町のワッペン入りのウェアで出走。レース前には自身のＸ（旧ツイッター）で「最後の箱根路全力で駆け抜けます！応援していただけると嬉しいです！」と意気込んだ。秋吉