どんなに歳を重ねても、格好つけて生きたい気持ちは変わらないのかもしれない。漫画家・稲空穂さんの作品「特別じゃない日 おばあちゃんのレシピ」より抜粋エピソード「カッコつけたい」は、硬派な高齢男性と家族の思い出をめぐる物語だ。 【漫画】「カッコつけたい」 デイサービスに通う茂は硬派なおじいちゃんで、妻が「いってらっしゃい！」と声をかけても返答なく行ってしまう。その後お薬をあずけ忘れた妻はデ