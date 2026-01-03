韓国空軍国産航空機T−50高等訓練機が訓練中に非常着陸して転覆する事故が発生した。幸い、人命被害はなかった。空軍は2日、「光州基地所属のT−50航空機がこの日午後、飛行訓練中にエンジンの警告が出て、午後2時36分ごろ非常着陸した」と明らかにした。空軍によると、事故の飛行機は着陸滑走中に滑走路を離脱して転覆した。航空機のパイロット2人は無事が確認された。空軍は事故の原因究明のため朴棋完（パク・ギワン）空軍参謀