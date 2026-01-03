イランで去年12月から続いている抗議デモが国内各地に広がっています。治安部隊との衝突でこれまでに少なくとも7人が死亡しました。【映像】複数の都市に広がる抗議デモの様子急騰する物価や通貨の暴落を受け、首都テヘランで先月28日に始まった抗議デモは複数の都市に広がりました。AP通信によりますと、1日までに少なくとも7人が死亡しました。当局は死者がデモ参加者と治安部隊の双方に出ていると明らかにしていて、治安