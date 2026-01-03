◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2日往路、3日復路)往路8位の創価大学。6区では小池莉希選手(3年)が激走をみせました。前を行く駒澤大学の伊藤蒼唯選手(4年)に負けず。序盤から快調に飛ばし、前回大会、野村昭夢選手(当時青山学院大学4年)の区間記録を超えるペースをみせます。伊藤選手が56分50秒で駆け抜けますが、小池選手はそのタイムを上回る56分48秒をマーク。野村選手の区間記録にあと1秒と迫るタイムでした。レース後