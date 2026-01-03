スイス南部のスキーリゾートでおよそ40人が死亡した火災は、花火の火が原因とみられることが明らかになりました。【映像】現場周辺の様子スイス南部のリゾート地クランモンタナのバーで1日未明に起きた火災では、これまでに少なくとも40人が死亡、119人が重軽傷を負いました。地元当局は2日、会見を開き「シャンパンのボトルに刺された花火が天井に近づき過ぎて引火した」のが原因との見方を示しました。またロイター通信に