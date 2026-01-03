12月29日の東京大賞典で3着だったアウトレンジ（牡6＝大久保、父レガーロ）がドバイワールドC（3月28日、メイダン、ダート2000メートル）を視野に入れていることが3日、分かった。大久保師は「登録はしました。選ばれれば、行く予定です」と明かした。