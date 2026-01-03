【Amazon スマイルSALE 初売り】 開催期間：1月3日9時～1月7日23時59分 Amazonにて開催されている「Amazon スマイルSALE 初売り」の対象商品にXiaomi（シャオミ）のロボット掃除機が追加された。 今回のセールでは、スマート検知システム搭載「Robot Vacuum 5 Pro」や、自動集塵・モップ洗浄・温風乾燥機能を備えたOmniステーション搭載「Robot Vacuum X20 Pro」、40