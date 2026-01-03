【Amazon スマイルSALE 初売り】 開催期間：1月3日9時～1月7日23時59分 「Roomba 105 Combo ロボット」（ブラック：Y351060） Amazonにて開催されているセール「Amazon スマイルSALE 初売り」の対象商品にルンバのロボット掃除機が追加された。 セールでは、Roomba 600シリーズと比較し最大70倍強力な吸引力を実現する「Roomba Plus 505 Combo ロボット + AutoWash