Âè£±£°£²²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥Áö¡ÊÈ¢º¬±ØÅÁ¡áÆÉÇä¿·Ê¹¼Ò¶¦ºÅ¡Ë¤Ï£³Æü¡¢ÉüÏ©¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÉÇä¿·Ê¹¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Ï¡¢Áá°ðÅÄÂç³Ø»þÂå¤Ë£´Ç¯Ï¢Â³¶è´Ö¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Áí¹çÍ¥¾¡¤â·Ð¸³¤·¤¿È¢º¬Ï©¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¢Éð°æÎ´¼¡¤µ¤ó¡Ê£µ£´¡Ë¤Î¥é¥¤¥Ö²òÀâ¤Ç¥ì¡¼¥¹¤ò¾ÜÊó¤¹¤ë¡£¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëÊÔ½¸Éô¡Ë£¶¶è¤ÏÀÄ»³³Ø±¡Âç¤Î¥ë¡¼¥­¡¼¡¢ÀÐÀî¹Àµ±¤¬£µ£·Ê¬£±£¶ÉÃ¤Î¹¥¥¿¥¤¥à¤ÇÁö¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£Ä¹Ìî¡¦º´µ×Ä¹À»¹â½Ð¿È¤Ç¡¢¥¯¥í¥¹¥«¥ó¥È¥ê¡¼¤Ê¤ÉÆÃ¼ì¶è´Ö¤Ø¤ÎÅ¬