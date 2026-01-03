タレントで実業家の板野友美（34）が3日までに自身のインスタグラムを更新。大みそかに出場した「第76回NHK紅白歌合戦」を振り返った。「12年前にAKB48を卒業してまさかもう一度紅白歌合戦に出場できるなんて思ってもみなかったことでこのメンバーでまた紅白のステージに立てるのも感慨深かったです」と書きだした板野。「メンバーといると、12年前も昨日のことのように何も変わらない空気感で包み込んでくれます人生何が