【Amazon スマイルSALE 初売り】 開催期間：1月3日9時～1月7日23時59分 コレクションラック DIO 本体 側面ガラス 幅90cm ワイド ハイタイプ 奥行28cm Amazonにて開催されている「Amazon スマイルSALE 初売り」の対象商品に地球家具のガラスコレクションケースが追加された。開催期間は1月7日23時59分まで。 対象商品には、引き戸ガラスコレクションケース「BRUNO」や、ラ