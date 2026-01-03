中学受験で「全落ち」してしまう原因は何か。受験コンサルタントの長谷川智也さんは「『絶対に早慶附属』などと息巻いて、冷静に物事を判断できない家庭をみかける。昔の評判やこだわりは捨てて、偏差値帯を広く考えて併願校を決めるべきだ」という――。※本稿は、長谷川智也『中学受験で後悔したこと 失敗しない「頭・時間・お金」の使い方』（講談社）の一部を抜粋したものです。写真＝iStock.com／markara※写真はイメージです