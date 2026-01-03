【Amazon スマイルSALE 初売り】 開催期間：1月3日9時～1月7日23時59分 「レゴ スター・ウォーズ ミレニアム・ファルコン」（75192） Amazonにて開催されているセール「Amazon スマイルSALE 初売り」の対象商品に「レゴ スター・ウォーズ」シリーズのレゴセットが追加された。 セールでは、「反乱軍ジャガーノート」（75413）