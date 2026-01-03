【Amazon スマイルSALE 初売り】 開催期間：1月3日9時～1月7日23時59分 Amazonにて開催されている「Amazon スマイルSALE 初売り」の対象商品にマルシン工業のモデルガンが追加された。 今回のセールでは、「U.S.N.9mm M9 ドルフィン シルバー」、「ワルサーPPK エクセレントヘビーウエイト X-PFC」、「ルガー P-08 4インチ パラベラム チェッカー