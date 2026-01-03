【Amazon初売り】 開催期間：1月3日9時～1月7日23時59分 イメージ画像 Amazonにて開催されている「Amazon初売り」の対象商品に乾電池が追加された。 今回のセールでは、Amazonベーシックの「単3形 アルカリ乾電池 1.5V 150本セット」や「単4形 アルカリ乾電池 1.5V 200本セット」、「東芝 アルカリ乾電池 単3形 1.5V 40本セット」、「東芝 充電式ニッケル水素充電