初詣デートで盛り上がるのは、なんといっても、「おみくじ」を引いた瞬間でしょう。ここはひとつ、とびきりのリアクションで、男性を「キュン…」とさせたいところです。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケートを参考に「『かわええ…』と男性を萌えさせるおみくじのリアクション」をご紹介します。【１】「ちょっともう一回引いてくる」と往生際の悪いところを見せる「そんなのアリなの（笑）と思いました」（20