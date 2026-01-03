【Amazon スマイルSALE 初売り】 開催期間：1月3日9時～1月7日23時59分 東京マルイ No.1 G18C フルオート 電動ブローバック Amazonにて開催されている「Amazon スマイルSALE 初売り」の対象商品に東京マルイのトイガンが追加された。開催期間は1月7日23時59分まで。 対象商品には、電動ブローバック・フルオート式「No.10 ハイキャパ5.1」や、エアソフトガン