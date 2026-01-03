Ｊ１Ｃ大阪は３日、Ｊ１に昇格した水戸からＤＦ鷹啄（たかはし）トラビス（２４移籍で加入することを発表した。鷹啄は身長１８７センチ、体重８６キロの体格を生かした空中戦と対人守備の強さが大きな武器のセンターバック。市船橋高、駒大、ＪＦＬティアモ枚方を経て、今季から加入した水戸ではＪ２で３２試合１得点で、Ｊ１昇格の立役者となった。クラブを通して「セレッソ大阪に関わる全ての皆様、初めまして水戸ホーリー