2016年に誕生し、京都の由緒ある北野天満宮を舞台にしながら、毎年多彩な文化プログラムを展開してきたフェスティバル「KYOTO NIPPON FESTIVAL」が、本年も開催されると発表された。「-時をこえ、華ひらく庭-」をサブタイトルに掲げた本展は、2026年2月1日(日)〜5月24日(日)まで開催される。【画像】蜷川実花初の”本物の花”と融合したインスタレーションと、歴史空間で”物語に入り込む”イマーシブ公演（写真10点）インスタレー