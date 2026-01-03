◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）往路８位の創価大は、６区の小池莉希（３年）が区間賞の力走を見せた。トップの青学大から５分５４秒差でスタート。１７キロ地点の函嶺洞門では駒大・伊藤蒼唯（４年）より１０秒遅いタイムだったが、残り３・８キロで伊藤を逆転し、区間記録にあと１秒に迫る５６分４８秒（