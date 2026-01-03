北朝鮮の金正恩総書記は新年を迎え、李雪主（リ・ソルチュ）夫人と娘の金主愛（キム・ジュエ）氏を伴い、金日成・金正日の遺体が安置されている錦繍山太陽宮殿を参拝した。同行した他の幹部らと異なり、金正恩氏一家の3人はいずれも「金日成・金正日バッジ」を着用していなかった。韓国の独立系メディア「サンドタイムズ（ST）」はこの点について、金正恩氏が自身の統治に対する自信を背景に、先代指導者の「後光」に依存しない姿