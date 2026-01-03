2026年度春から放送予定のNHK朝の連続テレビ小説（通称「朝ドラ」）『風、薫る』。ヒロインを見上愛と上坂樹里がW主演することが発表され、早くも話題を集めています。そこで今回は「NHK朝ドラの歴代ヒロインを演じた女優の中で、最も印象的だった女性芸能人」について、20代〜50代の男女200名（男性100名・女性100名）を対象にアンケートを実施。その結果をランキング形式でご紹介します。なお、対象作品は「第82作『ゲゲゲの女房