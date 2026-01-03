【Amazon初売り】 開催期間：1月3日9時～1月7日23時59分 HYPER ZONe ENERGY Amazonにて開催されている「Amazon初売り」の対象商品にエナジードリンク「ZONe（ゾーン）」シリーズが追加された。 今回のセールでは、ボトル缶で再栓後でも美味しく飲める設計の「HYPER ZONe ENERGY 400ml×24本」と、ゼロカロリーの「HYPER ZONe ENERGY ZERO 400ml×24本