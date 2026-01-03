【Amazon 初売り】 開催期間：1月3日9時～1月7日23時59分 REGZA 50V型4K液晶テレビ「50Z570K」 Amazonにて開催されているセール「Amazon 初売り」の対象商品にREGZAの4K液晶テレビが追加された。 セールでは、4Kチューナー内蔵の50V型液晶テレビ「50Z570K」、43V型液晶テレビ「43Z570K」がラインナップ。動きの速いシーンでもクリアな映像を実現する倍