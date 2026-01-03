「箱根駅伝・復路」（３日、箱根町芦ノ湖駐車場〜大手町）３連覇を狙う青学大は、６区に抜てきされた１年生の石川浩輝（１年）が５７分１６秒の快走で、１８秒だった２位早大との差を１分３４秒に広げて７区の佐藤愛斗（２年）にタスクを繫いだ。石川は序盤の上りを落ち着いて入ると、下りでしっかりと安定したペースを刻んで行った。１８キロ過ぎに原監督から「区間賞争いだ！１年生で立派な走りだ！どんどん行こう