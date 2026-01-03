台湾プロ野球の中信ブラザーズは3日までにソフトバンクなどでもプレーした李大浩（イ・デホ）氏（43）を春季キャンプの臨時コーチに招へいしたと発表した。同球団はSNSなどで「韓国の伝説的選手イ・デホを春季キャンプ期間の臨時打撃コーチとして招へいすることを発表しました」と記し「チームの長距離砲の安定性や長打率アップを目指し、打撃の考え方やメンタルを学び、試合での臨機応変な対応能力を向上させることに期待して