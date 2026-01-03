北海道岩内町の港へ釣りに出かけた男性（70代）の行方がわからなくなっています。町内に住む男性は2026年1月2日午前9時半ごろ、家族に「釣りに行って来る」と告げて1人で釣りに出かけました。その後、男性が帰宅しないことを不審に感じた家族が2日午後6時ごろ警察に通報したということです。警察や消防が岩内港を捜索したところ、岸壁で男性の車が見つかりました。車の中に男性はおらず、釣り道具一式も車内には残されていませんで