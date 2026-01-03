北海道・旭川中央警察署は2026年1月2日、傷害の疑いで旭川市に住む自称・配送業の男（33）を現行犯逮捕しました。男は2日午後9時ごろ、自宅で同居する母親（60）に対し、胸ぐらをつかんで押し倒すなどの暴行を加え、けがをさせた疑いが持たれています。この直後に母親が自ら「息子と揉め、床に押し倒され頭を打った」と110番通報し事件が発覚したということです。母親はけがをして病院に搬送されましたが、命に別条はありません。