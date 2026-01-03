2026年1月2日、北海道旭川市にある住宅で火事があり、男性2人が搬送されました。火事があったのは、旭川市西神楽1線18号にある木造平屋建て住宅です。2日午前5時ごろ、この家の住人から「家が燃えている」という趣旨の通報が消防にありました。火は約1時間半後にほぼ消し止められ、この家に住んでいる80代と40代の男性2人が病院に搬送されましたが命に別条はありません。警察と消防が出火原因を調べています。