北朝鮮北西部新義州で完成が近づく、同国最大規模の温室農場を訪れた金正恩朝鮮労働党総書記（右）＝2日（朝鮮中央通信＝共同）【北京共同】北朝鮮メディアは3日、金正恩朝鮮労働党総書記が北西部・新義州を訪れ、完成が近づく北朝鮮最大規模の温室農場の建設作業員を激励したと報じた。金氏は演説で、洪水が多発していた周辺地域を若者や軍人らが整備したことで「新時代の理想的な農場都市に一変させた。誇らしい」と称賛した。