2026年は、60年に一度の「丙午(ひのえうま)」の年。十干の「丙」は南に通じ、十二支の「午」もまた南を指すことから、南のエネルギーが際立つ一年になるとされています。風水において「南」は、太陽・強い光・熱・情熱を象徴する方位。そのため、2026年は、燃え上がるように、勢い・情熱・発展力が高まる年になります。こうした年には、環境の“整え方”がそのまま運の伸び幅に直結し一気に加速します。だからこそ、住まいや職場と