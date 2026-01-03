女子プロゴルファーの吉田鈴選手（21）が2025年12月28日、自身のインスタグラムを更新。ジャケットとミニスカートを合わせたコーデを披露した。「撮り方が神すぎる」吉田選手は「よしだゆーり氏に撮ってもらいました」と撮影したのが同じく女子プロゴルファーの姉・吉田優利選手（25）であることを明かしつつ、自身の私服ショットと、顔を寄せ合う姉妹ショットを投稿。「撮り方が神すぎる（笑）」とつづっていた。インスタグラムに