SWIRE AURBIS シリウスは、1月9日10時から新感覚パーソナル・シアター・スピーカー「SWIRE AURBIS(スワイヤー オルビス)」のクラウドファンディングをMakuakeで開始する。通常価格は43,780円だが、50台限定の超早割20% OFF 35,020円などのプランを用意。プロジェクトはAll-in方式。期間は3月31日までで、発送開始は6月下旬より順次開始する。 シリウスとソニー元技術部長横田哲平氏と