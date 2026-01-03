◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）３年ぶりの総合優勝を目指し、往路７位からの巻き返しに臨む駒大は、６区の伊藤蒼唯（あおい、４年）が区間記録に迫った。前回大会で野村昭夢（青学大）がマークした５６分４７秒に迫る５６分５０秒（速報値）で、１つ順位を上げて６位でタスキをつないだ。優勝候補の一角と