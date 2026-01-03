テレビ東京の角谷暁子アナウンサーが２日までに自身のＳＮＳを更新。新年の挨拶をした。角谷アナはインスタグラムで「明けましておめでとうございます」と新年のあいさつ。続けて「年末にお伊勢参りをして、大晦日は我が家でいつもと変わらぬ日を過ごしました」と報告した。「お正月の静かな晴れやかな空気が大好きです」と、正月に味わったと思われる食事のショットをアップした。「２０２６年もどうぞよろしくお願いいたし