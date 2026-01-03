高まる期待2025年6月末に現役を引退後、老舗プロレス団体「新日本プロレス」へ入団し、26年1月4日の東京ドーム大会でのデビューを控える東京五輪柔道男子100キロ級の金メダリスト、ウルフアロン（29）が12月23日、テレビ朝日系の情報番組「大下容子ワイド！スクランブル」に生出演した。【写真を見る】ウルフと同じ柔道出身で、日米で大活躍した大スターレスラーは？ウルフのデビュー戦はいきなりタイトルマッチ。それも「NEVE