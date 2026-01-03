記憶に残る「揉め事」を現代の視点で振り返る「揉め事の研究」。第1回【地元政界の恩讐が渦巻いた「2021年横浜市長選」…カジノ誘致に反対した「ハマのドン」の思惑と「ミナトの裏面史」】では、因縁の市長選に至るまでのミナトの歴史を振り返った。第2回では「ハマのドン」こと藤木企業の藤木幸夫氏を中心に、大混戦となった横浜市長選の深層に迫る。（全2回の第2回）【篠原章／批評家】＊＊＊【写真】神奈川の財界を牽引し、