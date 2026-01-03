かつての胃カメラは経口のみで、「苦しい」というイメージが強いものでした。しかし、読売ランド前すわクリニックの諏訪敏之先生によると、経鼻内視鏡の登場によって、検査の負担は大幅に軽減されているそうです。経鼻内視鏡の進化や画質の向上、医師の技術の影響について、専門医の視点から詳しく解説していただきました。 監修医師：諏訪 敏之（読売ランド前すわクリニック 院長） 聖マリアンナ医科大学卒業。島田総合